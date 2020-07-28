Sosyal medyada "garantili bahis"e inandı, dolandırıcılara 272 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

BİR sosyal medya hesabında gördüğü, "... numarasına yazarak para kazanma şansı" şeklindeki yazı üzerine yazıda belirtilen telefon numarası ile iletişime geçen Ş.G.A. isimli kadın, bir ay içinde 24 ayrı havale yaparak dolandırıcılara 272 bin lira kaptırdı. Şikayet üzerine savcılık, Ş.G.A.'nın hesaplarına para gönderdiği ve telefonla iletişime geçtiği kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Çekmeköy'de yaşayan muhasebeci Ş.G.A. isimli kadın, 5 Ocak 2020 tarihinde @Pelinkayam isimli Instagram kullanıcısının paylaştığı, "... numaraya yazarak para kazanma şansı" şeklindeki yazı üzerine, yazıda belirtilen telefon numarası ile iletişime geçti.

GARANTİLİ BAHİS VAADİYLE DOLANDIRILDI

Ş.G.A., @Pelinkayam isimli İnstagram kullanıcısı ile whatsapp üzerinden paranın nasıl kazanılacağı konusunda bilgi aldı. Garantili bahis oynadıklarını söyleyen @Pelinkayam, bahis kuponlarının tutmaması durumunda ödenen 250 TL bedelin de müşteriye iade edileceğini söyledi. Devreye U.P. isimli bir kişi daha girdi. Yatıracağı 250 TL'ye karşılık adına kazanması garantili kupon oynanacağına ikna olan Ş.G.A., dolandırıcılara 250 TL'yi gönderdi. Dolandırıcılar Ş.G.A.'yı, yolladığı 250 TL ile onun adına bahis kuponu oynadıklarını ve oynadıkları kuponun 47 bin 510 TL kazandığını, bu paranın da onun adına oluşturdukları hesapta durduğuna inandırdılar.

Dolandırıcılar, daha önce hesabında bu kadar yüksek para transferi olmadığını söyleyerek, paranın Adalet Bakanlığı tarafından kara para takibine alındığını, 7 bin 200 TL'lik Güvenlik Protokol Ödemesi yapılması durumunda parasının serbest bırakılacağı konusunda ikna ettiler. 7 bin 200 liralık ödemeden sonra da parasına kavuşamayan Ş.G.A., bu kez, dosya masrafı adı altında 6 bin 24 lira yatırması durumunda parasına kavuşacağı konusunda ikna edildi. Yatırdığı ek tutarlar ve bahis kazandığı miktardan oluşan parasına bir türlü kavuşamayan Ş.G.A., bu kez başka bir kişiye yönlendirildi. Üçüncü kişi de Ş.G.A.'ya 16 bin 100 lira ödeme yapması durumunda tüm parasına kavuşacağına ikna etti.

BİR AYDA 24 HAVALE İLE 272 BİN TL ÖDEDİ

İlk önce dolandırıcılara bahis kuponu için 250 TL yollayan Ş.G.A., bu kupona vurduğu iddia edilen 47 bin 510 lirayı alabilmek için çeşitli adlar altında dolandırıcılara para kaptırmaya devam etti. Ş.G.A., 5 Ocak 2020 tarihinden 3 Şubat 2020 tarihine kadar 24 ayrı banka havalesi ile dolandırıcılara toplam 272 bin 577 lira para kaptırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bahisten kazandığı iddia edilen 47 bin lirayı alabilmek için dolandırıcılara 272 bin lira kaptıran Ş.G.A., en son 3 Şubat 2020 tarihinde dolandırıcılara banka havalesi 1.780 TL yolladıktan sonra dolandırıldığını fark etti. Soluğu savcılıkta alan Ş.G.A., hesaplarına para yatırdığı ve telefonla iletişime geçtiği 11 kişinin belirlenerek haklarında dava açılmasını istedi. Ş.G.A., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde Instagram'da gördüğü @Pelinkayam isimli hesap ile iletişime geçtikten sonra dolandırılmaya başladığını savundu.

DOLANDIRICILARA VEREBİLMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİ

Dilekçesinde, dolandırıcıların 47 bin 510 TL bahis kazandığı söylediklerini hatırlatan Ş.G.A., dolandırıcıların bu parayı alabilmesi için sürekli olarak, "Vergi", "İşlem ücreti", "Dosya masrafı" adları altında para istediklerini, arkadaşlarından borç para alıp kredi çekerek bu istekleri yerine getirdiğini hatırlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.G.A. tarafından hesaplarına para yatırılan ve telefonla iletişim kurduğu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCIYA MÜŞTEKİ SIFATI İLE İFADE VERDİ

Savcılık soruşturma kapsamında Ş.G.A.'nın müşteki sıfatı ile ifadesini aldı. İfadesinde Instagram'daki bir hesapta gördüğü para kazanmaya ilişkin yazı üzerine iletişime geçtikten sonra dolandırıldığını söyleyen Ş.G.A., 5 Ocak 2020 tarihinden 3 Şubat 2020 tarihine kadar banka hesabıyla kendisini dolandıranlara toplam 272 bin 577 TL para yolladığını, bu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

- İstanbul