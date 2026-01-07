Sosyal Medyada Müzik Paylaşımında Telif Uyarısı - Son Dakika
Sosyal Medyada Müzik Paylaşımında Telif Uyarısı

07.01.2026 14:53
Avukat Mücahid Küçük, sosyal medyada müzik paylaşımı yaparken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Avukat Mücahid Küçük, belirli branşlarda eserlerin kanun kapsamında korumaya alınmasından dolayı vatandaşların sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle telif uyarısı alabildiklerini söyleyerek, "Vatandaşlarımız sosyal medya platformunun kendisinde ekli bulunan müzikleri paylaşırsa telifle karşılaşma ihtimali düşer" dedi.

Sosyal medyada özellikle müziklerin paylaşılmasının hak ihlaline vücut verebileceğini söyleyen Avukat Mücahid Küçük, "5846 sayılı Kanun'da eser için 'sahibinin her türlü hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri' tanımı yapılmıştır. Bu eserlerin korunması da aynı kanun kapsamında alınan başvurular, hak sahipliği başvuruları üzerine eser sahipleri kendi haklarını bu kanun kapsamında koruyabilmektedir. Sosyal medyadaki paylaşımlar özellikle müziklerin paylaşılması kapsamında hak ihlaline vücut verebilecek niteliktedir. Çünkü müzikler esas sahibinin hususiyetini taşıyan eser niteliğindedir. Bu eserlerin paylaşılması hak sahibinin çoğaltma hakkının ihlaline neden olacaktır. Bizim ülkemizde şöyle bir yanlış anlayış var; kar amacı gütmediğimden bu herhangi bir ihlale neden olmayacak. Veyahut da eser sahibinin adını belirterek paylaşım yapmak ya da kendisinin ücretli platformlardan almış olduğu eseri kendi paylaşımında kullanmasında ihlali olmayacağına dair yanlış bir algı mevcut ülkemizde" dedi.

Küçük, vatandaşların sosyal medya platformunda ekli müzikleri kullanması durumunda telifle karşılaşma durumunun daha az olacağını söyleyerek, "Müzik paylaşırken dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü müzikler hem içerdikleri sözler anlamında hem de arkadaki çalan bestesi, ritmi kapsamında hem de seslendiren sanatçı kapsamında birden fazla eseri bazen barındırabiliyor. Bu nedenle paylaşırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da sosyal medyada paylaşım yaparken şu hususa dikkat etmeleri gerekiyor; bazen sosyal platformların eser sahiplerinin kurmuş olduğu birliklerle aralarında sözleşme oluyor. Bu sözleşme kapsamında uygulamaların doğrudan kendisine eklediği müziklerin kullanılması halinde vatandaşların telif hakkı ihlali ile karşılaşma durumu daha az olacaktır. Çünkü burada sosyal medya platformuyla birlik arasında bir sözleşme mevcut olup, bu kapsamda sosyal medyada kendi kullanıcılarına bunu sunmuş olduğundan ilgili hak sahipleri ile sosyal medya ve birlik arasındaki sözleşme uyarınca vatandaşların telif hakkı ihlali yapması daha az gündeme gelecektir. Kısaca vatandaşlarımızın sosyal medya platformlarında paylaşım yaparlarken sosyal medya platformunun kendisinde ekli bulunan müzikleri kullanırsa telif hakkı kapsamında daha az risk alacağını söylemek gerekir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

