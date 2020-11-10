Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama - Son Dakika

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
10.11.2020 11:22
ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Mehmet K. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Mehmet K. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet K., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, emlakçı Mehmet K.'nin sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiğini ve terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Mehmet K., polisin tespit ettiği adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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