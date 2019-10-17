Son Dakika Haberleri: Sosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonu

Sosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonu

41 dakika önce

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonu, System.String[]

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatına yönelik sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan terör örgütü PKK yandaşları hakkında gözaltı kararı çıkardı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.


Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Barış Pınarı Harekatı, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
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