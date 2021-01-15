Sosyal medyadan "mermili tehdit" paylaşımı yapan sanık, hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu kavanoz resmi paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezlerini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Emin Göç ile avukatı katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Göç, "İnternetten bulmuş olduğum mermi fotoğraflarını ekleyerek belirtilen paylaşımı kendi hesabım üzerinden ben yaptım. Ben bunu bir tepki olarak yaptım. Benim daha önceden adli kaydım da silahım da yoktu. Yapacağımdan değil sadece tepki göstermek için bunu yaptım. Ben biraz sinirli bir insanım. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde daha önce tedavi görmüşlüğüm ve yatmışlığım vardır." dedi.

Sanık avukatı Büşra Doğrul Bozcu, müvekkilinin internetten aldığı fotoğraf üzerine etiketleme suretiyle söz konusu paylaşımı yaptığını belirterek, "Bunu uyarı mahiyetinde kaleme almıştır. Korkutma amaçlı yapmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor aldırılmasına karar verdi.

Söz konusu paylaşımda ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP'ye davetiye çıkarılarak duruşmadan haberdar edilmelerini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Emin Göç'ün 3 Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşarak, paylaşımın üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP Genel Merkezi hesaplarını etiketlediği belirtiliyor.

İddianamede, sanığın paylaşımının isimleri geçen kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de paylaşımında içi mermi dolu kavanoz resmiyle CHP ve HDP Genel Merkezleri ile tüzel kişiliğini hedef aldığı kaydediliyor.

Sanığın paylaşımındaki ifadelerin de basit bir tehdidi aştığı vurgulanan iddianamede, Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nun CHP'nin tüzel kişiliğini temsil eden kişiler olduğu, gerçekte hedef alınan da CHP tüzel kişiliği ve onun seçmeni olduğu aktarılıyor.

İddianamede, bu nedenle Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nun şikayetlerinin alınmadığı vurgulanarak, sanığın "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.