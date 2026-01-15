Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı

Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
15.01.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sosyete ve sanat dünyasından birçok tanınmış ismin yaşadığı site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi amacıyla toplanan 1 milyon doların site yöneticisi Ceyhun Baş tarafından alınarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Baş hakkında yakalama kararı çıkarılırken site sakinleri paralarını geri almak istiyor.

İstanbul'un gözde semtlerinden Ulus'ta bulunan ve sosyete ile sanat dünyasından birçok tanınmış ismin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi, vurgun iddiasıyla gündeme geldi. Site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi amacıyla toplandığı öne sürülen yaklaşık 1 milyon doların (Yaklaşık 43 milyon 200 bin TL) site yöneticisi tarafından alındığı ve yöneticinin daha sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

301 dairenin bulunduğu sitede Osman-Zeynep Çarmıklı, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Cem-Okşan Mirap ve Mustafa Sandal gibi isimlerin de ikamet ettiği öne sürülürken, olayın ardından site sakinlerinin savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu belirtildi.

1 MİLYON DOLARLA KAYIPLARA KARIŞTI

İddiaya göre site yönetimi, siteye bitişik belediyeye ait bir arazinin yeşil alan olarak kullanılabilmesi için kiralanmasına karar verdi. Bu süreçte, site yöneticisi Ceyhun Baş'ın daire sakinlerinden kira ve düzenleme giderleri kapsamında yaklaşık 1 milyon dolar topladığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu paranın belediyeye yatırılması gerekirken, yöneticinin hem bu tutarı hem de site hesabında biriken diğer paraları alarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; durumun anlaşılması üzerine site sakinleri adli makamlara başvurdu. Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, aradan yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen kendisine ulaşılamadığı öne sürüldü. Site sakinlerinin ise şüphelinin yakalanmasını ve paranın geri alınmasını beklediği ifade edildi.

Dolandırıcı, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    aidat 1 milyon usd oha 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:43:19. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.