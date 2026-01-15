Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı

İstanbul'un gözde semtlerinden Ulus'ta bulunan ve sosyete ile sanat dünyasından birçok tanınmış ismin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi, vurgun iddiasıyla gündeme geldi. Site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi amacıyla toplandığı öne sürülen yaklaşık 1 milyon doların (Yaklaşık 43 milyon 200 bin TL) site yöneticisi tarafından alındığı ve yöneticinin daha sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

301 dairenin bulunduğu sitede Osman-Zeynep Çarmıklı, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Cem-Okşan Mirap ve Mustafa Sandal gibi isimlerin de ikamet ettiği öne sürülürken, olayın ardından site sakinlerinin savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu belirtildi.

1 MİLYON DOLARLA KAYIPLARA KARIŞTI

İddiaya göre site yönetimi, siteye bitişik belediyeye ait bir arazinin yeşil alan olarak kullanılabilmesi için kiralanmasına karar verdi. Bu süreçte, site yöneticisi Ceyhun Baş'ın daire sakinlerinden kira ve düzenleme giderleri kapsamında yaklaşık 1 milyon dolar topladığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu paranın belediyeye yatırılması gerekirken, yöneticinin hem bu tutarı hem de site hesabında biriken diğer paraları alarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; durumun anlaşılması üzerine site sakinleri adli makamlara başvurdu. Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, aradan yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen kendisine ulaşılamadığı öne sürüldü. Site sakinlerinin ise şüphelinin yakalanmasını ve paranın geri alınmasını beklediği ifade edildi.