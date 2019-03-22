Soylu: "Bunlar Bir Hile ile Beraber Önümüzdeki Yılları Tekrar Tarumar Etmek İstiyorlar"
19 dakika önce
- AK Parti Muğla Fethiye mitingi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.
- AK Parti Muğla Fethiye
mitingi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. (3)
Bizim samimiyetimizde bir eksikliğimiz yoktur"
"Biz milletimize hiç hile yapmadık. Bunlar bir hile ile beraber önümüzdeki yılları tekrar tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin"
"2009'da beka dedik mi? demedik. 2014'te beka dedik mi? Bakın 17-25 Aralık
olmasına rağmen beka demedik. Şimdi MHP
AK Parti bir araya geldi"
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:47 Kaynak: AA
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