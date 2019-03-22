Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bunlar Bir Hile ile Beraber Önümüzdeki Yılları Tekrar Tarumar Etmek İstiyorlar"

Soylu: "Bunlar Bir Hile ile Beraber Önümüzdeki Yılları Tekrar Tarumar Etmek İstiyorlar"

19 dakika önce

- AK Parti Muğla Fethiye mitingi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.

- AK Parti Muğla Fethiye mitingi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. (3)

Bizim samimiyetimizde bir eksikliğimiz yoktur"

"Biz milletimize hiç hile yapmadık. Bunlar bir hile ile beraber önümüzdeki yılları tekrar tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin"

"2009'da beka dedik mi? demedik. 2014'te beka dedik mi? Bakın 17-25 Aralık olmasına rağmen beka demedik. Şimdi MHP AK Parti bir araya geldi"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Fethiye, Muğla, AK Parti, Güncel
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