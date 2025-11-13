Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Soylu\'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!
13.11.2025 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı'nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli'de binanın yıkılmasıyla ilişkilendiren iki gazeteye sert tepki gösterdi. Soylu, "Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı'nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli'de binanın yıkılmasıyla ilişkilendirildiğini belirterek, "Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı'nın açılışında çekilen bir fotoğrafı Kocaeli'de çıkan fabrika yangınıyla ilişkilendiren iki gazeteye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"TAKSİM'DE SALLANDIRIRDINIZ"

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İtibar suikastlarınızla, iftiralarınızla, adi yakıştırmalarınızla bizi ne bugün teslim alabildiniz ne de yarın alabileceksiniz. İşbirlikçisi olduğunuz hırsızların yolsuzluklarını, yetim hakkına uzanan kirli düzenlerini örtmek için tam zamanlı suç ortaklığı yapıyorsunuz. İstanbul Havalimanı'nın açılışında çekilen bir fotoğrafı, Kocaeli'nde yaşanan elim olayla ilişkilendirmek namussuzluğun da, haysiyetsizliğin de dik alasıdır. Üstelik ortada tüm çıplaklığıyla duran para kuleleri fotoğraflarını ve iddianamede bantlana bantlana saklanan skandalları, yolsuzlukları yok sayıp, bir programda çekilmiş kareye sarılmanız gerçeği değil, kendi kirli senaryonuzu yazdığınızı bir kez daha göstermektedir. Eğer o fotoğraflarda benimle ilgili en ufak bir bağ bulabilseydiniz, işbirlikçilerinizle birlikte beni Taksim Meydanı'nda sallandırırdınız. Bulamadınız. Çünkü yok. Çünkü müfterisiniz. Hangi güç odaklarıyla, hangi menfaat ilişkileriyle yol yürürseniz yürüyün iftiralarınızın ve suikastlarınızın hesabını ne bu dünyada ne de öteki dünyada verebileceksiniz. Siz, bugün olduğu gibi yarın da müfteri gazeteler ve müfteri gazeteciler olarak anılacaksınız. Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun."

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Süleyman Soylu, Milletvekili, Politika, İstanbul, AK Parti, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İstanbul Senin“ uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri ’dark web’e sızdırıldı "İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor
Kan donduran olay Polis memuru, ailesini katletti Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi

15:04
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:20
Muazzez Abacı’nın mal varlığı belli oldu
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu
14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
13:46
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 15:14:25. #7.11#
SON DAKİKA: Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.