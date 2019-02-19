Son Dakika Haberleri: Soylu, Hırvat Mevkidaşı ile Görüştü

Soylu, Hırvat Mevkidaşı ile Görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:05 Kaynak: AA

Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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