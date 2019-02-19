Soylu, Hırvat Mevkidaşı ile Görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:05 Kaynak: AA
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