Soylu: "Karşımızda fitnenin, hilenin, desisenin mevcutları var, o mevcutları hiç aklınızdan...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker ve polislerin bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 09:38 Kaynak: AA
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