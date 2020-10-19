Soylu: "(Mahallenize) Torbacılar musallat oluyor mu? Dikkatle takip edip yetkililere bildirin" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (5 SON)

"Muhtara köyde ne kadar ihtiyaç varsa şehrin en kalabalık mahallesinde de o kadar ihtiyaç var"

"(En iyi narkotik polisi Anne projesi) Mükemmel, önleyici tedbir üreten, uyuşturucuyla mücadeleyi aileyle, anneyle beraber yapan bir sistemi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Epey bellerini kırdık. İnşallah tamamen bellerini kırmış olacağız"

"Mahallenizde, semtinizde, gençlerin uyuşturucu kullandığı alanlar var mı? Torbacılar musallat oluyor mu? Bunları dikkatle takip edip mutlaka yetkililere bildirin"

"Bir umursamazlık söz konusu olursa, zannetmiyorum ama, direk benim haberim olsun. Biz gereğini yaparız. Çünkü bu mesele bizim millet meselemizdir. Çocuklarımızı zehirleyip ailelerinden ayırmak istiyorlar. Buna müsaade edemeyiz"