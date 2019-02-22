Soylu: "(Millet İttifakı) Kol Kola Girmişler.
45 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdağmadeni ilçesinde AK Parti Seçim Ofisi açılışında vatandaşlara hitap etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Akdağmadeni
ilçesinde AK Parti
Seçim Ofisi açılışında vatandaşlara hitap etti. (3)
"Bir tek şey bizi dik yürütüyor. 50 gramlık verdiğiniz oy pusulası, verdiğiniz rey, verdiğiniz oy, sandık ve demokrasi bizi dik yürütüyor"
"7 Haziran tarihinde beraber çak yaptılar. Nasıl salladık dediler, hatırlıyor musunuz?"
"Amerika Murat Karayılan
'a zehirli silah vermiş. Yanına birisi giderse zehirli silahı atsın da karşısındakini öldürsün diye"
"Bunlar PKK
ile beraber değil mi? Saadet Partisi
bir taraftan, ötekisi bir taraftan, CHP
bir taraftan kol kola girmişler. Birilerinin talimatıyla Türkiye
'nin önünü kesmeye çalışacaklar"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:06 Kaynak: AA
AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor
Kadın Sürücü Çarptığı Aracın Sürücüsünü Tekme Tokat Dövdü