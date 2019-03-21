Son Dakika Haberleri: Soylu: "Pkk'nın Şah Damarını Kestik"

Soylu: "Pkk'nın Şah Damarını Kestik"

37 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.

Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. (3)

"94 tane belediyeyi teröre hizmet eden belediyeleri görevden aldık. PKK'nın şah damarını kestik.

"299 PKK'lı ve HDP'liyi bunlar, CHP'li, İYİ Partili ve Saadet Partisi listelerinden, 201'ini CHP'den, 27'sini İYİ Parti'den ve yaklaşık 74 tanesini de Saadet Partisi listelerinden. Bunların kimisi PKK'ya patlayıcı taşımış, kimisi haraç toplamış, kimisi PKK adına uyuşturucu yetiştiriciliği yapmış, kimisi PKK'nın milisliğini, adamlığını yapmış, haber götürmüş haber getirmiş, kimisi Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için açlık grevi yapmış, kimisi eylemden tutuklanmış"

"Yaptıkları, Kandil'in vermiş olduğu listeleri CHP'ye, Saadet Partisi'ne.. Ben kaç gündür bunları söylüyorum. Biri çıkıp da demedi ki şu isimleri bir bana göndersenize"

"Diyorlar ki, madem bu adamlar böyle niye bunlara İçişleri Bakanı işlem yapmıyor? Sen seç de bakalım benim ne yaptığımı göreceksiniz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Süleyman Soylu, PKK, Güncel
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