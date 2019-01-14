Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye'de Taraftar Derneği Kadar Trafik Konulu Derneğimiz Olsa Biz Bu İşi Bir Nefeste...

Soylu: "Türkiye'de Taraftar Derneği Kadar Trafik Konulu Derneğimiz Olsa Biz Bu İşi Bir Nefeste...

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"na katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu

70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:36:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye'de Taraftar Derneği Kadar Trafik Konulu Derneğimiz Olsa Biz Bu İşi Bir Nefeste...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]