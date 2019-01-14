Soylu: "Türkiye'de Taraftar Derneği Kadar Trafik Konulu Derneğimiz Olsa Biz Bu İşi Bir Nefeste...
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"na katıldı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:57 Kaynak: AA
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