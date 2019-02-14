Soylu: Yılbaşından Bu Yana 5 Ton Eroin Yakalandı (7)
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Karapürçek'te seçim çalışması kapsamında yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Ankara Karapürçek
'te seçim çalışması kapsamında yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandı. 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk 5 aylık süre içerisinde yakaladık. 57 bin 300 uyuşturucu satısıcı bugün kodeste. Adalet Bakanlığımızla polisimizle herşeyi yapıyoruz. Büyük bir güç ortaya koyuyoruz. Bir taraftan okullarımıza güvenlik görevlisi veriyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:28 Kaynak: DHA
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