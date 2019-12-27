"Sözcü gazetesi" davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru , "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

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