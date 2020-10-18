Sözcü Kalın: Türkiye ve Azerbaycan her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek - Son Dakika

Sözcü Kalın: Türkiye ve Azerbaycan her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek
18.10.2020 14:40
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek" dedi.
Kalın, Twitter hesabından 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kalın mesajında, "Tek millet iki devlet düsturuyla Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Türkiye ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek. Hem sahada hem de masada hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmeyecek" ifadelerini kullandı.
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