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Sp, İpekyolu Belediye Başkan Adayını Açıkladı

1 saat önce

SP, İpekyolu Belediye Başkan adayını açıkladıVAN - İş kadını Asena Türkoğlu Ateş, Saadet Partisi İpekyolu Belediye Başkan adayı oldu.

Sp, İpekyolu Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
SP, İpekyolu Belediye Başkan adayını açıkladı

VAN - İş kadını Asena Türkoğlu Ateş, Saadet Partisi İpekyolu Belediye Başkan adayı oldu.
SP Van İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Özay İlhan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da iki kutuplu bir siyasetin halka dayatıldığını öne sürerek, "Ülkemizde ve ilimizde insanlarımızın çaresiz olmadığını, kamuoyunun ve medyanın toplumumuza dayattığı alternatifler dışında da bir yol olduğunu, Saadet Partisi olarak şimdiye kadar yaptığımız tanıtım ve seçim çalışmalarında ortaya koyduk. Bu anlayışla hareket ederek ülkemizin tüm seçim bölgelerinde, tüm belediyelerde seçime giriyoruz ve bunu gururla ifade ediyoruz ki; Saadet Partisi 31 Mart belediye seçimlerinde tüm belediyelerde aday çıkaran tek partidir" dedi.
Van'da da hem büyükşehir hem de ilçelerde güçlü adayları bir bir tanıtmaya devam ettiklerini dile getiren İlhan, "Bugün de ilimizin en büyük ilçesi olan İpekyolu Belediye Başkan Adayımızın Asena Türkoğlu Ateş olduğunu tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İpekyolu Belediye Başkan Adayı Asena Türkoğlu Ateş ise, demokrasinin sadece siyah ve beyazdan oluşmadığını vurgulayarak, "Demokrasinin renkleri de vardır. Bizde bu renklerden biriyiz. Van halkı çaresiz değildir, çare vardır. Tertemiz duygularımızla, inancımızla ve azmimizle siz güzel insanlara cennet Van'ı tanıtmak ve yönetmek bizlerin görevidir. Adaylığımın tek sebebi de budur. Gelin güzel yarınlara ve özgürlüğe beraber yürüyelim" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Politika
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