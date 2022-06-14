SpaceX'in Mars roketi için karar verildi! - Son Dakika
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SpaceX'in Mars roketi için karar verildi!

14.06.2022 17:41
SpaceX'in Mars roketi için karar verildi!

ABD Federal Havacılık İdaresinin yaptığı çalışmalar sonunda bitti ve SpaceX'in Mars roketi için nihai karar ortaya çıktı.

SpaceX, yeni nesil roketini uzaya göndermek için Federal Havacılık İdaresinin (FAA) iznini bekliyor. FAA bu doğrultuda bir süredir SpaceX'in yeni roketinin fırlatılmasının kamu güvenliği veya çevre için herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmayacağını araştırıyordu. Sonunda yapılan araştırmalar son buldu ve SpaceX'in Mars roketi için nihai karar ortaya çıktı.

Starship roketi için izin çıktı

FAA, yapılan araştırmalar sonucunda SpaceX'in Güney Teksas'tan fırlatacağı roketin çevresel sıkıntı yaratmadığı kanısına vardı. Yapılan çevresel değerlendirmede SpaceX'in fırlatacağı roketin Teksas yakınlarındaki Körfez Kıyısı boyunca "önemli bir etkisi" olmayacağı sonucu ortaya kondu.

NASA uyardı: SpaceX'in Starship roketinden endişeliyiz

Ancak kurum, Starship uçuşlarına başlamadan önce SpaceX'i 75'ten fazla eylem planı ile görevlendirdi. Şart koşulan bu eylem planları sayesinde çevreye verilen zararın en aza indirilmesi planlanıyor. Elon Musk'ın şirketinin yapması gereken eylemler arasında, fırlatmaların önceden bildirilmesi, bir biyolog tarafından bitki örtüsünün ve vahşi yaşamın izlenmesi, fırlatma enkazının hassas habitatlardan uzaklaştırılması için eyalet ve federal kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışılması yer alıyor.

One step closer to the first orbital flight test of Starship https://t.co/MEcQ6gST6Q pic.twitter.com/jxqEsM62gc

— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2022

FAA'nın aldığı önlemler arasında ayrıca, insanların yakındaki plajı, parkı ve vahşi yaşam sığınağını ziyaret edebilmeleri için fırlatma sırasında SpaceX sahasından geçen bir otoyolun kapatılma süresini de kısıtlıyor. Kurum, otoyolun resmi tatillerde ve yılda beş hafta sonundan fazla kapatılamayacağını söyledi.

Bu karar toplumun belli bir kısmını memnun etmemiş gibi görünüyor. Diğer yandan SpaceX ise çalışmalarına hız vermeye başladı. Uzun zamandır üstünde çalışılan devasa SpaceX roketleri yakın zamanda uzaya gönderilecek.

SpaceX'in Mars roketi için karar verildi!

NASA'nın Ay görevi ve Elon Musk'ın Mars'ta kolonileşme planları doğrultusunda SpaceX'in Spaceship roketleri büyük önem taşıyor. Yaklaşık 122 metre uzunluğunda olan bu roketler yeniden kullanılabilir olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu sayede uzay görevlerini çok daha hızlı gerçekleştirmeyi planlayan SpaceX, aynı zamanda maliyetleri de en az indirme hedefinde.

Peki siz SpaceX'in yeni Mars roketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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