CAPE ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderdiği ve içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler"in bulunduğu kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı.

UUİ'da görevli astronot Luca Parmitano, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmasından 3 gün sonra Dragon kargo mekiğine ulaşabildiklerini söyledi.

Parmitano, kargo mekiğinin uzun bir "robot kolu" vasıtasıyla tutularak istasyona alındığını belirerek, "İstasyona yeni bir araç aldığımızda aynı zamanda bu projeye katkıda bulunmuş herkesin ruhundan bir parçayı da almış oluyoruz. Hoş geldin." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot ile bira mayalamak üzere arpa taneleriyle birlikte zirai araştırmalarda kullanılmak üzere 120 bin haşere öldürücü yuvarlak solucan da bulunuyor.

Dragon kargo mekiğinde ayrıca UUİ'de görev yapan 6 astronot için yılbaşı hediyeleri de yer alırken, bu, SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 19. kargo mekiği oldu.

UUİ'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü bulunuyor

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

UUİ'de şu an 3 Amerikan, 2 Rus ve 1 İtalyan bulunuyor.

SpaceX, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.