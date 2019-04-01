Spd, Okullarda Asker İstemiyor
1 saat önce
SPD Berlin Meclis Grup Başkanı Raed Saleh alınan kararı doğru bulduğunu söyledi.
SPD Berlin
Meclis Grup Başkanı Raed Saleh alınan kararı doğru bulduğunu söyledi. Saleh, "İnsanlar hayatın kendisinden saygıyı öğrenmeli, makineli tüfekten değil" diyerek militarizmin okullardan uzak tutulmasını savundu. SPD teşkilatının aldığı karar CDU'yu kızdırdı. Karara sert tepki gösteren CDU'lu Federal Meclis milletvekili ve Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte, "Bizim ordumuz demokrasimizin bir parçası. Elbette okullarda etkinlikler yapıp kendisini tanıtabilmeli" dedi.
FDP Federal Meclis milletvekili Alexander Müller de SPD'nin kararını eleştirdi. Müller, "SPD üniforma giyen yurttaşlarla aralarına mesafe koydu. Helmut Schmidt
mezarında ters dönmüştür" dedi.
BERLİN/ Fotoğraf: dpa
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:21
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