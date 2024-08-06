SPK listeyi açıkladı! 47 şirket kripto lisansı için başvururken dev borsalar başvuru yapmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Finans

SPK listeyi açıkladı! 47 şirket kripto lisansı için başvururken dev borsalar başvuru yapmadı

SPK listeyi açıkladı! 47 şirket kripto lisansı için başvururken dev borsalar başvuru yapmadı

Türkiye'de kripto varlık yasası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisans ve tasfiye başvurusu yapan şirketleri açıkladı. 47 şirket faaliyet başvurusunda bulunurken, aralarında bazı büyük bankalar ve finans kuruluşları da yer aldı. Ülkemizde faaliyet gösteren bazı global kripto para borsaları başvuruda bulunmazken bu durum, büyük kripto firmalarının ülkemiz pazarındaki geleceği konusunda belirsizliklere sebebiyet verdi.

06.08.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkemizde yürürlüğe giren kripto varlık yasası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisans ve tasfiye başvurusu yapan şirketleri açıkladı. SPK açıklamasına göre listede bazı dev kripto şirketleri yer alırken pek çok önemli kripto şirketi ise henüz başvuruda bulunmadı. Bununla birlikte bazı şirketler ise tasfiye başvurusunda bulundu.

Dev Kripto Şirketleri Türkiye'de Başvuru Yapmadı

SPK, kripto para borsaları başta olmak üzere kripto varlık hizmet sağlayıcılarına verilen sürenin dolmasıyla birlikte başvuru yapan şirketleri açıkladı. SPK tarafından yayımlanan "geçici" listelere göre 47 şirket faaliyet başvurusunda bulunurken 3 şirket ise tasfiye başvurusunda bulundu.

Faaliyet başvurusunda bulunan şirketler: Arbitex, Artiox, Bilira Kripto, BirGate, BNS, Bitci, Bitexen, Bitfinex, Bithero, Bitlo, Ortak, Binance TR, Bzetmex, CoinO, Keyex, Kripdome, Dyorex, Egemoney, Ekonobi, BTCTurk Kripto, Elitbit, Finceptor, Fexobit, Garanti BBVA Kripto, Bitistanbul, Icrypex, Koinim, Kriptrade, Kuantist, Cointr, Midas Kripto, Coinpara, Netera, Okx TR, Bitviva, Paribu, Crypto Powerex, QNB Dijital Varlıklar, Rain, Roobit, Stablex, Stanfex, Starex, Turkex, HepBit, Whitebit-Tr ve Patika yer aldı.

Açıklamada bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenlerin "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne eklenmediği vurgulandı. Geçici listeye göre ülkemizde faaliyet gösteren şirketler arasında yer alan Coinbase, Crypto.com, HTX, Bybit, Bitget, KuCoin, MEXC, Bitpanda ve Gate.io gibi dev şirketlerin lisans başvurusunda bulunmaması ise ülkemizdeki pek çok kullanıcıyı tedirgin etti. Bu şirketlerin henüz faaliyet başvurusunda bulunmaması şirketlerin tasfiye başvurusunda mı bulunduğu sorularını akıllara getirmiş olsa da bu şirketlerin ülkemizde tasfiye başvurusunda da bulunmadığı görüldü.

Bununla birlikte faaliyet başvurusunda bulunanlar arasında ülkemizde faaliyet gösteren köklü banka ve finans kuruluşlarının da olduğu görüldü. Bu noktada Garanti BBVA Kripto uzun süredir ülkemizde kripto ve Blockchain alanında ciddi adımlar atıyordu. Garanti BBVA çatısı altında faaliyet göstern Garanti BBVA Kripto'nun da lisans başvurusunda bulunduğu açıklandı. SPK açıklamasına göre "QNB Dijital Varlıklar" şirketinin de başvuruda bulunması dikkat çekti. QNB Grup kuruluşu olan QNB Dijital Varlıklar, "Yarına Bitcoin ile Dokun" sloganıyla dikkat çekiyor. Şirket ayrıca ülkemizde kullanıcı kayıtlarına da başladığını bu hamlesiyle duyurmuş oldu.

Açıklanan geçici listede ayrıca tasfiye başvurusu yapan 3 şirketin olduğu görüldü ve bu şirketler: WooTR, Coinsate ve Every Bit Counts olarak belirtildi. Kuruluşların "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer almasının ilgili mevzuat uyarınca SPK tarafından yetkilendirildikleri anlamına gelmedikleri ifade edildi. SPK açıklamasında ayrıca "Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir." ifadesi yer aldı. Önümüzdeki günlerde faaliyet ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin sayısının artması bekleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Türkiye, Banka, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Finans SPK listeyi açıkladı! 47 şirket kripto lisansı için başvururken dev borsalar başvuru yapmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:35:51. #1.13#
SON DAKİKA: SPK listeyi açıkladı! 47 şirket kripto lisansı için başvururken dev borsalar başvuru yapmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement