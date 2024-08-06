SPK listeyi açıkladı! 47 şirket kripto lisansı için başvururken dev borsalar başvuru yapmadı

Finans

Ülkemizde yürürlüğe giren kripto varlık yasası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisans ve tasfiye başvurusu yapan şirketleri açıkladı. SPK açıklamasına göre listede bazı dev kripto şirketleri yer alırken pek çok önemli kripto şirketi ise henüz başvuruda bulunmadı. Bununla birlikte bazı şirketler ise tasfiye başvurusunda bulundu.

Dev Kripto Şirketleri Türkiye'de Başvuru Yapmadı

SPK, kripto para borsaları başta olmak üzere kripto varlık hizmet sağlayıcılarına verilen sürenin dolmasıyla birlikte başvuru yapan şirketleri açıkladı. SPK tarafından yayımlanan "geçici" listelere göre 47 şirket faaliyet başvurusunda bulunurken 3 şirket ise tasfiye başvurusunda bulundu.

Faaliyet başvurusunda bulunan şirketler: Arbitex, Artiox, Bilira Kripto, BirGate, BNS, Bitci, Bitexen, Bitfinex, Bithero, Bitlo, Ortak, Binance TR, Bzetmex, CoinO, Keyex, Kripdome, Dyorex, Egemoney, Ekonobi, BTCTurk Kripto, Elitbit, Finceptor, Fexobit, Garanti BBVA Kripto, Bitistanbul, Icrypex, Koinim, Kriptrade, Kuantist, Cointr, Midas Kripto, Coinpara, Netera, Okx TR, Bitviva, Paribu, Crypto Powerex, QNB Dijital Varlıklar, Rain, Roobit, Stablex, Stanfex, Starex, Turkex, HepBit, Whitebit-Tr ve Patika yer aldı.

Açıklamada bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenlerin "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne eklenmediği vurgulandı. Geçici listeye göre ülkemizde faaliyet gösteren şirketler arasında yer alan Coinbase, Crypto.com, HTX, Bybit, Bitget, KuCoin, MEXC, Bitpanda ve Gate.io gibi dev şirketlerin lisans başvurusunda bulunmaması ise ülkemizdeki pek çok kullanıcıyı tedirgin etti. Bu şirketlerin henüz faaliyet başvurusunda bulunmaması şirketlerin tasfiye başvurusunda mı bulunduğu sorularını akıllara getirmiş olsa da bu şirketlerin ülkemizde tasfiye başvurusunda da bulunmadığı görüldü.

Bununla birlikte faaliyet başvurusunda bulunanlar arasında ülkemizde faaliyet gösteren köklü banka ve finans kuruluşlarının da olduğu görüldü. Bu noktada Garanti BBVA Kripto uzun süredir ülkemizde kripto ve Blockchain alanında ciddi adımlar atıyordu. Garanti BBVA çatısı altında faaliyet göstern Garanti BBVA Kripto'nun da lisans başvurusunda bulunduğu açıklandı. SPK açıklamasına göre "QNB Dijital Varlıklar" şirketinin de başvuruda bulunması dikkat çekti. QNB Grup kuruluşu olan QNB Dijital Varlıklar, "Yarına Bitcoin ile Dokun" sloganıyla dikkat çekiyor. Şirket ayrıca ülkemizde kullanıcı kayıtlarına da başladığını bu hamlesiyle duyurmuş oldu.

Açıklanan geçici listede ayrıca tasfiye başvurusu yapan 3 şirketin olduğu görüldü ve bu şirketler: WooTR, Coinsate ve Every Bit Counts olarak belirtildi. Kuruluşların "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nde yer almasının ilgili mevzuat uyarınca SPK tarafından yetkilendirildikleri anlamına gelmedikleri ifade edildi. SPK açıklamasında ayrıca "Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir." ifadesi yer aldı. Önümüzdeki günlerde faaliyet ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin sayısının artması bekleniyor.