Fon kanun teklifine SPK açıklaması: Düzenleme yalnız takası tamamlanmamış talimatları kapsıyor - Son Dakika
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Fon kanun teklifine SPK açıklaması: Düzenleme yalnız takası tamamlanmamış talimatları kapsıyor

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Fon kanun teklifine SPK açıklaması: Düzenleme yalnız takası tamamlanmamış talimatları kapsıyor
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TBMM'de görüşülen fon kanun teklifiyle ilgili takas kesinliği ve pay blokajı tereddütleri üzerine SPK yazılı açıklama yaptı. Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesindeki geri alınamazlık kuralının TEFAS'taki her talimatı kapsamadığını, tamamlanmış işlemlerin etkilenmeyeceğini bildirdi.

SPK, Meclis’te görüşülen fon kanun teklifiyle ilgili kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, hesabı kilitli olan yatırımcıların verdiği satış talimatlarının nasıl değerlendirileceği anlatıldı.

TBMM’DEKİ KANUN TEKLİFİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

SPK, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen kanun teklifiyle ilgili olarak kamuoyunda takas kesinliği ve pay blokajı konusunda tereddütler oluştuğunu belirtti. Açıklamanın bu nedenle yapıldığı ifade edildi.

“GERİ ALINAMAZ” KURALI HER TALİMATI KAPSAMIYOR

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan takas kesinliği kuralını şöyle açıkladı:

“Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79'uncu maddesinin birinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye sürecine girmesi hâlinde dahi geri alınamayacağı ve iptal edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hükmün amacı, gerçekleştirilen işlemlerde oluşan takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez şekilde yürütülmesi ilkesi getirilerek sermaye piyasalarına duyulan güveni korumaktır. Ancak söz konusu hüküm, TEFAS üzerinden verilen tüm talimatlar bakımından, işlemin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın uygulanması gerektiğini ifade etmemektedir.”

“TEFAS’TA HER SATIŞ TALİMATI TAMAMLANMIŞ TAKAS DEĞİL”

Açıklamada, fon alım satımlarının yapıldığı Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) farklı bir işleyişi olduğu vurgulandı: “TEFAS, klasik organize piyasalardan farklı olarak, yatırım fonu katılma paylarının yatırımcılar tarafından fon kurucusundan alınmasına ve kurucuya iade edilmesine imkân sağlayan bir platformdur. Bu nedenle, TEFAS’ta verilen her satış talimatı kendiliğinden tamamlanmış bir takas işlemi değildir.”

SATIŞ NE ZAMAN TAMAMLANMIŞ SAYILIYOR?

SPK, hesabı kilitli olan, yani pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Tasfiye sürecinde, özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar bakımından, satış talimatlarının verilmiş olması veya sistemde belirli bir kaydın bulunması tek başına takasın başladığı anlamına gelmemektedir. Takas işlemi, alınan talimattan sonra nakdin yatırımcı hesabına geçirilmesi ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılması ile tamamlanmaktadır.”

455 BİN 758 PAY SAHİBİ EŞİT DEĞERLENDİRİLECEK

SPK, takası tamamlanmamış talimatların tasfiyeye dahil edilmesinin, fondaki paranın adil dağıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nitekim pay blokaj kaydı bulunan kişiler de 455.758 fon pay sahibi arasında yer almakta olup ilave bir grup teşkil etmemektedir. Kanun Teklifinde yer alan düzenleme, tamamlanmış işlemleri etkilememektedir. Yalnızca henüz takas süreci tamamlanmamış talimatları kapsamaktadır. Bu talimatlar, tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden Kanun Teklifi kapsamında diğer katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirilecektir.”

“GEREKLİ VE ÖLÇÜLÜ BİR YAKLAŞIM”

SPK, düzenlemenin amacını ise şöyle açıkladı: “Düzenlemenin amacı, anılan fon pay sahiplerinin hukuki statüsüne açıklık kazandırılması ve tasfiye kapsamında sahip oldukları hakların belirgin hâle getirilmesidir. Bu yönüyle düzenleme, belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli ve ölçülü bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.”

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Sermaye Piyasası KuruluFon SoruşturmasıEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ttazmania444 ttazmania444:
    fatmaaaaaaaa 0 0 Yanıtla
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