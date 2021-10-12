Açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye" Antalya'da yapılacak - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez düzenlenecek açık su yüzme yarışı Oceanman Türkiye, 16 Ekim'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, 2 gün sürecek.

Her yaştan yüzücülerin katılabileceği organizasyonda, 2 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 3x750 metre Oceanman Takım ve 500 metre Oceanman Çocuk yarışları olacak

Organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ilçenin bir turizm kenti olduğu kadar, aynı zamanda bir spor merkezi de olduğunu kaydetti.

Alanya'nın coğrafi koşulları ve ikliminin bu tip organizasyonlar için çok elverişli olduğunu belirten Ürkmezer, "Türkiye'de ilk kez Alanya'da 2019 yılında gerçekleştirildi. Açık deniz yüzme yarışlarını tercih eden turistler biliyoruz ki gittikleri yerlerde nitelikli bir şekilde tatillerini de geçiren insanlar. Oceanman için 24 ülkeden bin 100 sporcunun Alanya'ya gelecek olması gerçekten çok önemli. Buraya gelip Alanya'nın güzelliğini yaşamış bir kişi, turizme katkı anlamı taşıyor. 2022'nin hazırlıkları da şimdiden başladı. 2022 organizasyonu mayıs ayında başlayacak. Bu anlamda turizm sezonunu da geniş bir yelpazeye yaymış oluyoruz." diye konutu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de kente değer katacak bir organizasyona daha ev sahipliği yapılacağını kaydetti. İlkini 2019 yılında yaptıklarını organizasyonu, 2020'de ise salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini anlatan Yücel, "24 ülkeden 700'ü yabancı olmak üzere bin 100 sporcumuz katılacak. Bu da Alanya'nın huzurlu ve güvenli yapısıyla, coğrafyasıyla, iklimiyle, misafirperverliğiyle Alanya'ya tercihin gittikçe büyüdüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Yıl içinde 15'i uluslararası olmak üzere 60'ın üstünde organizasyon yaptıklarını ifade eden Yücel, emek veren herkese teşekkür etti.