SPOR Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı, Rus voleybolcuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika

SPOR Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı, Rus voleybolcuyla sözleşme imzaladı

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Salih BEŞKARDEŞ ADİLCEVAZ, (Bitlis), (DHA) -

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinin Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1'inci Ligi'nde bu yıl mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) Voleybol takımı, Rus smaçör Ruslan Galimov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İlçeye gelen 26 yaşındaki voleybolcu Galimov, Adilcevaz'da taraftarlar tarafından yakılan meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı.

TVF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinde Adilcevaz TÜRŞAD erkek voleybol takımı, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milli takımlarda ter döken bir çok oyuncuyu kadrosuna katan Bitlis ekibi, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk yabancı oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Voleybol Takımı, geçen sezon Rusya'da Gazprom-Ugra Surgut takımında oynayan 26 yaşındaki Rusyalı smaçör Ruslan Galimov'u da takıma kazandırarak ikinci yabancı transferini gerçekleştirmiş oldu. Dün akşam İlçeye gelen 26 yaşındaki voleybolcu Galimov, taraftarlar tarafından yakılan meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Efeler Ligi'ne gidebilmek için takımın kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini ifade ederek, 'Ruslan, Rusya'dan gelmiş bir oyuncumuzdur. Babası Müslüman Tatar'dır. İnşallah TVF 1'inci Ligi'nde Ruslan ile birlikte güzel başarılar elde edeceğiz. Biz kendisine güveniyoruz. Onun da burada çok başarılı olacağına eminiz. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bu transferin takımımıza, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hedefimiz Efeler Ligi. Bu seneyi de şampiyon olarak kapatmak istiyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum dedi.

Rus oyuncu Galimov ise, Adilcevaz'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, 'Burada her şey çok güzel. Beni çok güzel şekilde karşıladınız. Herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu.