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SPOR Alper Uludağ Konyaspor'da

37 dakika önce

Alper Uludağ Konyaspor'daTolga YANIK / KONYA, (DHA) - Konyaspor, Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alper Uludağ Konyaspor'da
Tolga YANIK/ KONYA, (DHA) - Konyaspor, Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren 28 yaşındaki başarı futbolcu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardılcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ, kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Alper Uludağ'ın yeni sezonda 25 numaralı formaya giyeceği belirtildi.
Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında 31 maçta forma giyip, 4 gol atıp 3 de asist yapmayı başarmıştı.
SPOR Alper Uludağ Konyaspor'da
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Gençlerbirliği, DHA, Konyaspor, Uludağ, Güncel
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