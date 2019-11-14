Spor bakan kasapoğlu, izmir'de yapımı süren statları gezdi

SPOR Bakan Kasapoğlu, İzmir'de yapımı süren statları gezdi

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,(DHA) -

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte İzmir'de yapımına devam edilen Alsancak ve Göztepe statlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'le birlikte önce Alsancak Stadı'na gelen Yıldırım ve Kasapoğlu'nun ziyaretinde, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da hazır bulundu.

Alsancak Stadı'nı gezen Yıldırım ve Bakan Kasapoğlu, inşaatla ilgili bilgi aldı. İnşaatı sürdüren firma yetkilileri, stadın son durumuyla ilgili bilgiler vererek tesisi Ağustos 2020'ye yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, burada stadın yeni sezona bitirilmesi konusunda talimat verdi.

Kasapoğlu, Yıldırım ve beraberlerindeki heyet, Alsancak Stadı'ndaki incelemelerinin ardından ocak ayının sonunda açılıp, 'Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi' adını alacak, İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'nin yeni stadına geldi. Heyeti, burada sarı-kırmızılıların altyapı sporcuları, mevcut kadrosu ve eski efsane futbolcuları karşıladı. Stadı gezen heyet, ardından tesisin Türkiye'de ilk olacak, Avrupa'da örneği bulunmayan, üzerinde yürüyüş parkuru olan çatısına çıktı. Çatıya ilk adım ayak izlerini bırakan Yıldırım ve Kasapoğlu, Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirdi.

KASAPOĞLU TÜRKİYE TESİS ZENGİNİ

Göztepe'nin yeni stadında basın mensuplarına açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yalnız futbolda değil pek çok branşta Türkiye'nin her yerinde tesis atılımı yapıldığını belirtti. Kasapoğlu, Dünyayla yarışır bu tesisleri spordaki başarıyı yukarı taşıyıp taçlandırıyoruz. Bu akşam A Milli futbolda İzlanda'yı yenerek 2020 Avrupa Şampiyonası'nı hep beraber kutlayacağız. İzmir'de önce Alsancak sonra Göztepe Stadı'nı gezdik. Takımlarımız çok şanslı. Statlar sona yaklaşıyor. İzmir'e hayırlı olsun dedi.

YILDIRIM İZMİR'E YAKIŞIR ESERLER

Alsancak ve Göztepe Stadı'nın temellerini başbakanlığı döneminde 9 Eylül 2017'de atan Binali Yıldırım ise Güzel İzmir'imiz yeni ve güzel eserler kazanıyor. Göztepe'nin stadı yeni bir anlayış ve bambaşka proje. Stattan daha fazlasına sahip bir yaşam merkezi. Sosyal ve ticari bir alan. Göztepe kuytu köşelerden çıkıp Süper Lig'e döndü, şimdi de evine dönüyor. Sırası geldiğinde Karşıyaka Stadı da hükümetimiz tarafından plan içinde gerçekleşecek. İzmir takımları cumhuriyetten önce kurulan takımlar. Süper Lig'de Göztepe'nin olması bizi mutlu ediyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i de Kulüpler Birliği başkanlığından dolayı da tebrik ediyorum diye konuştu.

Yıldırım, İzmir'de yapımı ilk olarak gündeme gelip, temelleri Göztepe ve Alsancak Stadı'yla birlikte atılan ancak açılan davalar nedeniyle ihalesi ikinci kez iptal edilerek, inşaatı başlayamayan Karşıyaka Stadı'nın da yapılacağını söyledi. Alsancak Stadı'na yaptığı ziyarette Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla da görüşen Yıldırım, hükümetin stadı yapma kararlılığını sürdürdüğünü, gelecek süreçte Karşıyaka'nın mutlaka stadına kavuşacağını belirtti.

Bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'a başarı dileyen Binali Yıldırım, Eminim ki yüzümüzü güldürecekler. İzmir'in birçok alanda ülkemizin gelişmesinde kalkınmasında yeri artmaya devam ediyor. Bir düre önce açtığımız İstanbul- İzmir Otoyolu, yapımı süren Ankara- İzmir Demiryolu, Çanakkale Köprüsü'yle İzmir ve Ege Bölgesi, Türkiye'nin refahına katkı sağlamayı sürdürecek. Bunlar istikrarla başarılır. 17 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olarak ay-yıldızlı bayrağımız altında, 80 milyon birlikte gelişmeye, büyümeye devam edeceğiz. Statlarda emeği olan bakanlarımız, kulüp başkanlarımız, milletvekilleri, yüklenici firmalar, bu eserleri meydana getiren teşekkür. 26 Ocak'ta Beşiktaş maçında görüşmek üzere diye konuştu.

SEPİL BÜYÜK BİR HAYAL

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulübün yeni statla 94 yıllık tarihinde büyük bir hayale kavuşacağını söyledi. 2,5 yıl önce Binali Yıldırım'ın, başbakanlığı döneminde kendisine projeyi sunup stadın çatısında planladıkları yürüyüş yolu ve sosyal imkanlarını anlattığında heyecanlandığını söyleyen Sepil, Çok kısa zamanda büyük bir yol aldık. İnşaat firmasına da teşekkür ediyoruz. Stadımıza Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'la 26 Ocak 2020 hafta sonunda oynayacağımız devrenin ilk iç saha maçında kavuşacağız. İlk etapta stat açılışını yapacağız. Stadın ticari alanları ise daha sonra hizmete girecek dedi.