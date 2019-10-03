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Spor denizlispor başkanı çetin: hedefimiz ilk 5

26 dakika önce

SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: Hedefimiz ilk 5'Türk futboluna daha çok futbolcu kazandırmamız lazım'OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) ' Ali Çetin, Futbolda kazanmak da, kaybetmekte var. İyi başlayıp, iyi devam ettiğimiz düşünüyorum.

SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: Hedefimiz ilk 5

'Türk futboluna daha çok futbolcu kazandırmamız lazım'

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) ' Ali Çetin, Futbolda kazanmak da, kaybetmekte var. İyi başlayıp, iyi devam ettiğimiz düşünüyorum. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İlk 5 hedefimiz var. Bu hedefimizden sapma gibi bir niyetimiz de yok' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda İçelspor ile eşleşen Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kupada yer alan tüm takımlara başarılar dileyen Ali Çetin, 'Bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Bize de İçelspor çıktı. İnşallah hayırlısı olur. Kura çekiminde tek başkan bendim sanırım. Akşam da Malatya yolcusuyuz. Yarın da Malatyaspor ile maçımız var. Oradan da başarılı bir şekilde dönüp, şehrimize verdiğimiz sözlere bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bütün takımlara başarılar dilerim. Alttan gelen, eski ismini duyulup da tekrardan canlanmaya çalışan takımları gördüm burada. Çok da mutlu oldum. Çünkü Türk futbolunda bizim amatör takılara çok ihtiyacınız var. İnşallah alt yapıdan fabrika gibi üretip, Türk futboluna daha çok futbolcu kazandırmamız lazım' şeklinde konuştu.

'İlk 5 hedefimiz var'

Lige iyi başladıklarını belirten Ali Çetin, 'Futbolda bunlar var. Kazanmak da kaybetmek de var. İyi başlayıp, iyi devam ettiğimizi düşünüyorum. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Sorunumuz yok. Puan kayıplarımız da oldu. Biz her kayıptan bir ders çıkartmaya çalışıyoruz. İlk 5 hedefimiz var. Bu hedefimizden sapma gibi bir niyetimiz de yok. Denizlispor iddialı bir şekilde geliyor artık' ifadelerini kullandı.

Spor denizlispor başkanı çetin: hedefimiz ilk 5

Denizlispor, Ali Çetin, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:47 Kaynak: DHA
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