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Spor dünya ralli şampiyonası'nın türkiye etabı sona erdi

9 dakika önce

SPOR Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı sona erdiWRC'de Sebastien Ogier galip geldiMustafa AKIN Marmaris,(DHA) -2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, final etaplarının ardından son buldu.

SPOR Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı sona erdi

WRC'de Sebastien Ogier galip geldi

Mustafa AKIN Marmaris,(DHA) -

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, final etaplarının ardından son buldu. WRC'yi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılan final etabı ile sona erdi. Marmaris merkezli olarak Datça ve Ula'yı kapsayan WRC'de ekipler toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele etti.

Servis alanının Asparan mevkisi olduğu rallide ekipler, İçmeler, Değirmenyanı, Yeşilbelde, Çetibeli, Gökçe, Ula, Kızlan, Çiçekli ve Datça'daki özel etaplarda kıyasıya mücadele verdi. Final etabının ardından 1'incilik kürsüsüne Sebastien Ogier çıktı.

WRC'DE SEBASTIEN OGIER GALİP

WRC'nin 11'inci yarışında genel klasmanda ilk üçe giren sporcular şöyle;

1'inci 3.50.12.1'lik derecesiyle Sebastien Ogier

2'nci 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi

3'üncü 3.51.16.6'lık derecesiyle Andreas Mikkelsen

Spor dünya ralli şampiyonası'nın türkiye etabı sona erdi

Sebastien Ogier, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:31 Kaynak: DHA
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