Spor dünyasından Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi paylaşımları

Erdoğan'ın bu tarihi müjdesi sonrası Süper Lig ekiplerinden de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile ilgili paylaşımlar geldi.

İlk olarak Fenerbahçe Kulübü, Twitter hesabından "Müjdeler olsun" hashtagini kullanarak "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" mesajını paylaştı.

???? Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/TbRd9gV60H

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020

Türkiye Basketbol Federasyonu ise mesajında "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği tarihi doğalgaz rezervinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği tarihi doğalgaz rezervinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. ????#MüjdelerOlsun

— TBF (@TBF) August 21, 2020

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" yazdı.

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

#MüjdelerOlsun https://t.co/l9UG9TuAqZ

— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) August 21, 2020

Galatasaray Kulübü: Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.

???? Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020

İttifak Holding Konyaspor: Yıllarca özlemle, umutla beklediğin gemi geldi, İsmail Abi! Ülkemize, milletimize hayırlı, bereketli olsun. Avuç açma #MüjdelerOlsun Türkiye'm!

Yıllarca özlemle, umutla beklediğin gemi geldi, İsmail Abi!??

Ülkemize, milletimize hayırlı, bereketli olsun. ??#MüjdelerOlsun Türkiye'm! ???????????? pic.twitter.com/eHoeF7mwrw

— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) August 21, 2020