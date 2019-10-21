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Spor erdal torunoğulları güzel şeyler yapmak zorundayız

1 saat önce

SPOR Erdal Torunoğulları Güzel şeyler yapmak zorundayızVIDEO YOKİçeriyi görmemiz gerekiyorBundan sonra bir devrim olacaktırAli DANAŞ - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, Çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak...

SPOR Erdal Torunoğulları Güzel şeyler yapmak zorundayız

VIDEO YOK

İçeriyi görmemiz gerekiyor

Bundan sonra bir devrim olacaktır

Ali DANAŞ - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, Çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız dedi.

Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yorucu geçen sürecin ardından güzel bir sonuç aldıklarını belirten Torunoğulları, Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Sayın Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı, bundan sonra biz de üstümüze düşeni yapacak ve çok çalışacağız. Kendisinin de söylediği gibi çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız ifadelerini kullandı.

İÇERİYİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR

Kulübün mali yapısıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Torunoğulları, İçeriyi görmemiz gerekiyor. Tabii ki o enerji var ki geldik. Taraftarımıza ve kongre üyelerimize çok teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık iştirak ettikleri için, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır dedi.

Spor erdal torunoğulları güzel şeyler yapmak zorundayız

Erdal Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
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