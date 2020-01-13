Spor fatih mert: şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok - Son Dakika
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Spor fatih mert: şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok

6 saat önce

SPOR Fatih Mert: Şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yokErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Muhammed BAYRAM / ANKARA (DHA) - Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SPOR Fatih Mert: Şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Muhammed BAYRAM/ ANKARA (DHA) - Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mert, 'Ankaragücü Kulübü olarak bizim ekonomik durumumuz daha farklı diğer kulüplerden. Bizim şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok. Gelirlerimizin tamamı temlik altında. Şu an görüşmelerimiz var ama sonuçlanan bir şey yok' dedi.

Yapılandırma yapılmayan bir kulüp olduklarını vurgulayan Fatih Mert, 'Yapılandırma biz spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli. Devletimiz burada el atmış bu işe, bu kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadılar. Hatta kapılara kilit vurmaya kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük borçlar var, döndürebilmek kolay değil. Ben kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek isterim' diye konuştu.

'TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Transfer yasağı konusunda çalıştıklarını vurgulayan Mert, 'Transfer yasağını kaldırmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim FIFA'da çok ciddi miktarda dosyamız var. Biz bu dosyaların bir kısmını hallettik. Yalnız beklediğimiz bir karar var. O karar ocak ayının 24'ü gibi görünüyor. 24'ünde alınacak karar bizim transfer için çok geç kalmış olacağımızı gösterir. Dosyaların tamamı da bitmedi bunu belirteyim. Futbolcular alacaklarının tamamını almak istiyorlar bunu da çözemiyoruz. Bugüne kadar bize yaklaşım gösteren, örneğin Bakary Kone'de olduğu gibi, onun 1 milyon 500 bin Euro alacağı vardı, 750 bin Euro ile sorunu çözdük. Bizden bütün futbolcular tamamını istediği takdirde biz bunu halledemeyiz' ifadelerini kullandı.

Spor fatih mert: şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok

Fatih Mert, Ankaragücü, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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