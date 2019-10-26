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Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu başladı

25 dakika önce

SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladıOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHAFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

SPOR Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak. Saat 12.50'de başlayan toplantıya Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı toplantıya üyeler yoğun bir katılım gösterdi.

VEFA KÜÇÜK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TEŞRİF EDECEKLER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kısa bir konuşma yaptı. Küçük, şunları söyledi;

Kurulumuzu açıyorum. Saat 14.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bugün kimseye konuşma sırası ve izni vermeyeceğim. Şimdiden affınıza sığınıyorum.

Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu başladı

Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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