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SPOR Galatasaray'ın başkanlık seçiminde 20 sandık açıldı: Burak Elmas farkı kapattı - Son Dakika

SPOR Galatasaray'ın başkanlık seçiminde 20 sandık açıldı: Burak Elmas farkı kapattı

20.06.2021 11:58

Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçiyor.

Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkanını seçiyor. Toplam 30 sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oyların sayımı devam ediyor. İlk 20 sandık sonucuna göre Eşref Hamamcıoğlu, yarışı ilk sırada götürüyor. Hamamcıoğlu'nu takip eden Burak Elmas farkı kapattı.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üyeler, kulübün yeni başkanını seçmek için oylarını kullandı. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. 20 sandıkta kullanılan oyların sayılmasının ardından en çok oyu alan isim olan Eşref Hamamcıoğlu oldu. Hamamcıoğlu ilk 20 sandıkta aldığı 998 oy ile en yakın rakibi olan ve 933 oy toplayan Burak Elmas'ın 65 oy önünde yer alıyor. Burak Elmas'ın ardından ise 554 oy ile Metin Öztürk, 397 oy ile Mehmet Yiğit Şardan ve 74 oy ile İbrahim Özdemir geliyor.

METİN ÖZTÜRK VE ABDURRAHİM ALBAYRAK, GALATASARAY LİSESİ'NDEN AYRILDI

Oy sayımını Tevfik Fikret Salonu'nda takip eden Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, sayım işlemi devam ederken salondan ayrıldı. Ayrıca bir diğer başkan adayı olan Mehmet Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16'ncı sandıktaki oyların açıklanmasının ardından resmi sonuçları beklemeden salondan ayrılan bir diğer isim oldu. Albayrak, salondan ayrılmadan önce başkanlık yarışını ilk iki sırada götüren Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'a başarılar diledi.

BURAK ELMAS LEHİNE TEZAHÜRATLAR YAPILIYOR

Öte yandan ilk 10 sandığın açılmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu'nun 237 oy gerisinde yarışı 2'nci sırada götüren Burak Elmas, 20'nci sandık sonunda aradaki farkı 65 oya indirdi. Elmas'a listesinde yer alan isimler salonda alkışlarla destek verirken; Galatasaray Lisesi'nin dışında ise seçim sonucunu bekleyen taraftarlar, Burak Elmas lehine tezahüratlar yaptı.

SPOR Galatasaray'ın başkanlık seçiminde 20 sandık açıldı: Burak Elmas farkı kapattı
SPOR Galatasaray'ın başkanlık seçiminde 20 sandık açıldı: Burak Elmas farkı kapattı
SPOR Galatasaray'ın başkanlık seçiminde 20 sandık açıldı: Burak Elmas farkı kapattı
SPOR Galatasaray'ın başkanlık seçiminde 20 sandık açıldı: Burak Elmas farkı kapattı

Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Galatasaray, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray'ın başkanlık seçiminde 20 sandık açıldı: Burak Elmas farkı kapattı - Son Dakika


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