SPOR Genç kaleci Berke Özer, 1 yıllığına KVC Westerlo'da
1 saat önce
SPOR Genç kaleci Berke Özer, 1 yıllığına KVC Westerlo'daİSTANBUL DHAFenerbahçe Kulübü, genç kalecisi Berke Özer'in 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:17 Kaynak: DHA
SPOR Genç
kaleci Berke Özer
, 1 yıllığına KVC Westerlo'da
İSTANBUL DHA Fenerbahçe Kulübü
, genç kalecisi Berke Özer'in 1 yıllığına Belçika
'nın KVC Westerlo takımına kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, transfer açıklamasında Kalecimize başarılar dileriz ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hasan Çetinkaya
'nın da 2'nci Başkan olarak görev aldığı Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo Kulübü, bir dönem Fenerbahçe ve Karabükspor
formalarını da giyen Emmanuel Emenike
'yi de kadrosuna kattı.
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