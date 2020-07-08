SPOR İsmail Erdem Türkiye - Macaristan milli maçı Sivas'ta oynanacak - Son Dakika

Macaristan milli maçı Sivas'ta oynanacak

Hüsnü Ümit AVCI SİVAS (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçını Macaristan ile Sivas'ta oynayacağını belirterek, İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı milli takımımızı Sivas'ta misafir edeceğiz. Galibiyetle başlayacağımıza inanarak şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun dedi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçında Macaristan'ı Sivas'ta konuk edeceğini ifade eden Erdem, İlk maçın Sivas'ta oynanması inşallah uğurlu gelir. 3 Eylül akşamı nasip olursa Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de ise kongrenin 101'inci yıl dönümü olacak. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da biz bu tarafa doğru istişare ediyorduk. Son olarak UEFA'nın çevre ve stadyumla ilgili tetkikleri kaldı. TFF olarak yakın bir zamanda resmi bir açıklama yapılacak. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı milli takımımızı burada misafir edeceğiz. Avrupa Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlayacağımıza inanarak şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun dedi.