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Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

30.10.2021 16:35

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısını kötü oynadıklarını söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısını kötü oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rumen teknik adam, ikinci yarı istedikleri performansı sergiliyemediklerini dile getirerek, "Oyun anlamında ilk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi fark vardı. Kornerden gol yedik ve ardından gardımız düştü. Bunun için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hafta içinde yapacağımız toplantıda futbolcularımızla bunları konuşup, çözümlerine bakacağız." diye konuştu.

Marius Sumudica, iyi oyunculara sahip olduklarını ve şu an transfer hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Adana Demirspor ve Altay maçında biraz daha ofansif oynamış olabiliriz ama bugün neler geliştiğini ben de anlamadım. Hafta içinde bunun çözümlerine bakacağız. Hiçbir zaman kameraların önüne çıkıp oyuncularımı eleştirmedim. Bu içimizdeki bir problem. Hafta içinde çözümlerini beraber arayacağız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"Çok önemli bir galibiyetti bizim adımıza. İnşallah devamını getirmeye çalışacağız"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı ancak bunun yanında kaliteli ve karakterli oyunculara sahiptik. İlk yarı bizim adımıza biraz sıkıntılı geçti. Malatyaspor biraz daha iyi göründü. İkinci yarıda, golden sonra oyuncular çok önemli işler yaptı. Kaliteli bir oyuncu grubu var. Bulundukları yeri hak etmiyorlardı. Bu kötü durumdan bu kaliteli oyuncular sayesinde bir galibiyetle çıkılacağını biliyorduk. Şimdi çok çalışacağız. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bir an önce kendimizi yukarılara atmamız gerekiyor. Çok önemli bir galibiyetti bizim adımıza. İnşallah devamını getirmeye çalışacağız."

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Kutlu, hafta içinde oyuncularıyla birçok toplantı yaptığını anlatarak, "Biraz öz güven gerekiyordu, onu vermeye çalıştık. Biraz da oyun, rakip ve yapılan hatalarla ilgili konuştuk. Bu hataları yapmadıkları zaman kalitelerinin ortaya çıkacağını söyledik. Onlar da gerekeni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmesindeki en önemli faktörün kadro kalitesi olduğunu vurgulayan Kutlu, ilk hedeflerinin ligde tehlikeli bölgenin üstüne çıkmak olduğunu dile getirdi.

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


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