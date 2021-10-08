'Mersin Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu' Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yüzersin, tarihe geçersin" sloganıyla 17 Ekim'de gerçekleştirilecek olan "Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu" hazırlıkları kapsamında paydaşlarla toplantılar yapıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, herkesi maratona katılmaya çağırarak, "Gelin, Mersin tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek bu maratonda, hep beraber olalım" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yapılan iki toplantıda hazırlıklar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verilerek, fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük öncülüğünde kent paydaşları ile yapılan ilk toplantıda; Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üst Çavuş Seyfullah Çakıroğlu, Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oğuzhan Tülücü, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Vedat Akyar, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Osman Ağır, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzman Selçuk Topal yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'in öncülüğünde Belediye içi paydaşlarla yapılan toplantıya ise ilgili daire başkanları ve müdürlük temsilcileri katıldı.

"Soli Pompeiopolis bizim önemli bir kültür değerimiz"

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin'de ilk defa bir yüzme maratonunun yapılacağını vurgulayarak, "Soli Pompeiopolis bizim önemli bir kültür değerimiz. Bunu belirtmek anlamında bu maratonun orada olması çok önemli" dedi. Yüzme maratonunun Mersin Büyükşehir Belediyesi açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Gökbel, maratonun gelenekselleştirilerek uluslararası hale getirilebileceğini söyledi.

"Çok sayıda kişinin turizm anlamında kentimizi desteklemesini istiyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ise Mersin tarihinde ilk kez yapılacak maratonla ilgili olarak şunları söyledi:

"321 kilometre sahil şeridine sahip Mersinimizin güzelliklerinin, tarihi ve kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtımını yaparak, çok sayıda kişinin turizm anlamında kentimizi desteklemesini istiyoruz. Güzel kıyı şeridimizi görmelerini istiyoruz. Bu bir sirkülasyondur. Soli Pompeiopolis dünyada antik çağdan günümüze kalan iki limandan bir tanesidir. Onun için ismini böyle koyduk. Zaten bitiş noktamız da orası. "

"Mersin'in güzelliğini tüm dünya insanı ile paylaşmak istiyoruz"

Kent paydaşları ile eş güdümlü bir şekilde ilerlediklerini ve hazırlıkların güzel gittiğini dile getiren Tarakçı, "Burada önemli olan bütün dış paydaşların birlikte hareket etmesi ve bu duyarlılığı göstermesi. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Amacımız çok sayıda kişiyi buraya katarak kulaç atmalarını sağlamak. Bu anlamda da geleneksel hale getireceğimiz bu maratonda, ulusal ve ileride uluslararası müsabakalar düzenleyerek kentimizin sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Mersin'in güzelliğini tüm dünya ile paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzme Maratonu'nun önemine değinen Tarakçı, Mersinli vatandaşlara "Gelin, Mersin'in tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek bu maratonda, hep beraber olalım! Bu mutluluğu, bu güzelliği birlikte paylaşalım" çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 8. 10. 2021 08: 12: 38