SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
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SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandıKaan ÜLKER - İSTANBUL DHAFenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:29 Kaynak: DHA
SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenazeye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Nihat Özdemir, teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevenleri katıldı. Aşık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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