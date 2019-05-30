Son Dakika Haberleri: SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

8 dakika önce

SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandıKaan ÜLKER - İSTANBUL DHAFenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenazeye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Nihat Özdemir, teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevenleri katıldı. Aşık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:29 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini yanan araçtan kurtaran 10 yaşındaki kahraman Kenan'a madalya verildi AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak Yaşlı adam, torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:37:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]