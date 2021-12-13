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SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı - Son Dakika

SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı

13.12.2021 11:05

SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardıBuse Nur ARSLANOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı

Buse Nur ARSLANOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli mücadeleyi değerlendirdi.

Takımı adına zor bir gün yaşadıklarını belirten Önder Karaveli, "Zor bir gündü Beşiktaş için. Oyuncularımız da bizler de bunun farkındaydık. Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı ve hafta içi antrenörümüzle ilgili durum baskıyı daha arttırdı. Hazırlanırken oyuncuların reaksiyon göstereceklerini anladık. Zoru kolaya çevirmeleri için oyunla ilgili onlardan bazı isteklerimiz oldu. Özellikle biraz daha sabırlı bir oyunlar topa sahip olarak rakibin kalesinde pozisyonlar bulabileceğimiz düşündük. Ancak çok fazla pozisyon da bulamadık ilk yarıda. Geçiş oyununda rakibin hızlı geçişler yapacağını biliyorduk, oyuncularımıza söylemiştik. Önlem alamadık ve kalemizde golü bulduk. Devre bitmeden içeriye beraberlikle girmek oyunculardaki güveni tazeledi. İkinci yarı Kayserispor merkezi iyi kapattı. Zaten bunu da bekliyorduk. İkinci yarı oyuncularımızdan kanadı kullanmalarını istedik. Zaman zaman da başarılı olunca pozisyonlarımızın sayısı artmaya başladı. Hücum ederken savunma pozisyonlarını doğru almazsanız o hızlı geçişler tehlike yaratır. Etkili oynadığımız dakikalarda bir tane daha gol yedik ancak oyuncularımız vazgeçmedi. 2'nci golü yediğimiz zamandan hakem düdüğü çalana kadar olan sürede oyuncularımız iyi bir reaksiyon verdi. Güven ve Oğuzhan değişikliği de işe yaradı. Sahaya giren iki oyuncumuz da hücum gücümüzü artırdı. Böylece golleri atabildik. Bitirdiğimizde kazanan olmak, Beşiktaş'a 3 puanı getirebilmek bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu.

'BU GALİBİYETE CAMİANIN DA OYUNCULARIN DA ÇOK İHTİYACI VARDI"

Takımın bu galibiyete ihtiyacı olduğunu belirten Karaveli, "Oyuncularımız aslında ilk yarılarda Sergen hocamız da varken etkili oyunlar oynamıştı. O süreçte de oynadığımız oyunlar rakipten çok da kötü değildi. Tek problem bence etkili oynadığımızda golü bulamamaktı. Bu da rakibin gol atmasına yol açıyor tabii. Biz çok bir şey yapmadık. Kulübün verdiği görevle bütün ekibimle beraber oyuncularımıza sadece eşlik ettik. Onlar bu galibiyetin başrolü. Sahaya çıktıklarında reaksiyon gösterdiler ve bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı" dedi.

'OĞUZHAN GİRMEK İSTEMEYEN BİR OYUNCU DEĞİL'

Hikmet Karaman'ın Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediğini söylemesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Karaveli, "Hikmet hoca ne gördü bunu değerlendirdi bilmiyorum ama biz Oğuzhan'la maçtan önce üç dört farklı durumlar konuştuk. Maçın gidişatına göre oyuna aldığımızda neler yapabileceğimizi konuştuk. Ama uzun zamandır oynamadığı için rakibin biraz daha düşmesini bekledik oyuna almak için. Oğuzhan girmek istemeyen bir oyuncu değil, isteyen oyuncunun vereceği reaksiyonu verip sahada isteklerimizi yerine getirdi" dedi.

Beşiktaş altyapısından yetişen futbolcuların sahada olması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Karaveli, "Genç oyuncularımızın sahada olması herkesi mutlu etmiştir ama beni ekstra mutlu etti. Ben Beşiktaş Öz Kaynaklar'da futbolculuğa başladım. Yaşadığım sakatlık üzerine bırakıp antrenörlüğe devam ettim. Bu oyuncularımızın sahada olması ve diğerlerine göre farklı sahip çıkışı biraz daha farklı ve çok güzel oldu ama bence bugün bütün oyuncular son ana kadar kazanmak için harika işler yaptılar. Batshuayi'yi ben Beşiktaş'ın oyuncu izleme ekibindeyken izlediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuydu. Maçtan önce ekibimizden onun attığı golleri video haline getirmesini istemiştim. ve o videoyu izlettik ona da. Güven oyuna girdikten sonra da rakip savunmayı yanıltarak Batshuayi'ye alan açtı ve o da goller attı" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili de konuşan Önder Karaveli, "Beşiktaş Yönetim Kurulu yeni teknik direktörle ilgili çalışmaları son derece hassas sürdürüyor. Bana bu görev verildiği andan itibaren pazartesi gününü hiç düşünmedim. Galibiyetle taçlandırmak benim için çok güzel oldu. Beşiktaş Kulübü bana ne görev verirse versin bunu en güzel şekilde yapmaya çalışırım. Hiçbir şey olmazsa da çocukluğumdan beri yaptığım gibi tribüne çıkar, tribünden desteklerim" şeklinde konuştu.

Son olarak galibiyeti Serpil Hamdi Tüzün'e armağan eden Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Oğlum çok iyi bir Beşiktaşlıdır. Bu galibiyeti oğluma ve aileme hediye etmek istiyorum. Ayrıca kötü günde bugün stadı dolduran taraftarlara hediye ediyorum. Ayrıca en önemlisi benim için Sergen hocamı, Ziya hocamı her birimizi yetiştiren Serpil Hamdi Tüzün Hocama teşekkür ediyorum. Türk futboluna çok şey kazandırdı. Hayatını Beşiktaş'a adadı. En büyük teşekkürü ona ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı
SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı
SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı
SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı

Önder Karaveli, Beşiktaş, oyunlar, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Önder Karaveli: Bu galibiyete camianın da oyuncuların da çok ihtiyacı vardı - Son Dakika


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