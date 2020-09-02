SPOR Parkur cimnastikçilerin hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Parkur cimnastikçilerin hedefi dünya şampiyonluğu

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de kampa giren Türkiye'nin ilk Parkur Cimnastik Milli Takımı'nın sporcuları, yaptıkları akrobatik hareketlerle izleyenleri kendilerine hayran bırakırken, hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu kaydetti.

Dünya Cimnastik Federasyonu faaliyetleri arasına alınan parkur cimnastikte Türkiye'nin ilk milli sporcuları, Mersin'de kampa girdi. 26 Ağustos'ta 2 sporcusu ile kampa giren Parkur Cimnastik Milli Takımı, bu yıl online gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'nda derece elde etmeyi hedefliyor. Sporcuların, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan parkurda gösterdikleri performans kayıt altına alınıyor. Şampiyonada finale kalan milli sporcu 19 yaşındaki Sarp Eren Odabaş ve arkadaşı Salih Şahin'in akrobatik hareketleri büyük beğeni topluyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirti. Yarışma için parkur hazırladıklarını ve sporcuların performansını görüntüleyerek Dünya Cimnastik Federasyonu'na göndereceklerini anlatan Altay, "İlk defa bir sporcumuz 8'li finale kaldı. 14 Eylül'de oylama ile ilk 3'e girenler belirlenecek. Bu oylamada başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

"GENÇLERİ SOKAKTAN SALONLARA ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Parkur uluslararası hakemi ve antrenör Hakan Akdoğan da, Dünya Kupası finaline kalan Sarp Eren Odabaş'ın iyi bir derece alacağından umutlu olduklarını söyledi. Parkur sporu ile gençleri sokaktan salona çekmek istediklerini kaydeden Akdoğan, "Dışarıdaki ekstrem sporları daha çok hoşlarına gidiyordu ve bunlardan en çok ilgi göreni de parkurdu. Daha önceden özgür koşu dedikleri, duvarlara tırmanarak, birkaç engelden atlayarak yapıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş akrobasi hareketleri de kullanılmaya başlayınca parkur 2019'un sonlarında Cimnastik Federasyonu'nun 7'nci branşı oldu. İlk eleme yarışmasına erkeklerde 30'un üzerinde, kızlarla beraber 60'tan fazla yarışmacı katıldı. Düşük seviye sporcu da yüksek seviye sporcu da vardı. Bu yarışmada önemli noktalardan biri de internetten yapılan yarışmada videolar halk oylamasında da değerlendirildi. Yarısı hakemlerin puanıydı. Kamplarımız çok başarılı oldu ve serileri de çok güzel oldu. Bu seride zaten finale kalabildik. Finale kalınca federasyon, bütün sporcular, antrenörler, bizler artık 'Finalde neden madalya olmasın?' demeye başladık. Ben diğer sporcuları da izledim. Bizim sporcumuz çok yakın onlara. Yapacağımız şey, serimizi en üst seviyede ve en ideal şekilde tutacağız. Video çekiyoruz ve bu videoyu en iyi şekilde çekip yüklemeye çalışacağız. Daha sonra da tüm Türkiye'den, tüm halkımızdan videoyu izleyip oy vermelerini isteyeceğiz. Bu şekilde inşallah başaracağız" diye konuştu.

"TÜM TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Dünya Kupası'nda finale kalan Sarp Eren Odabaş ise oylamada tüm Türkiye'den destek istedi. Hedefinin Türkiye'yi en şekilde temsil etmek olduğunu belirten Odabaş, ilk 3'e girmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.