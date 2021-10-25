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Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika

Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

25.10.2021 16:01
Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'de en son 7. haftada Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 2-2 berabere kaldı. Yiğidolar dün de sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 11. haftasında ise deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika
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