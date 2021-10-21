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A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

21.10.2021 14:25
A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradan 39. sıraya yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradan 39. sıraya yükseldi.

FIFA ekim dünya sıralamasını açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan sıralamaya göre, ekim ayında İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan, Letonya'yı da deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 2 basamak yükseldi. Eylül ayını 41. sırada tamamlayan milliler, 1460 puanla 39. sıraya çıktı.

Dünya sırlamasında Belçika liderliğini sürdü. İkinci sıradaki Brezilya da yerini korurken, Uluslar Ligi'nde şampiyon olan Fransa da üçüncü sıraya yükseldi. Sıralamanın ilk 10 sırasında Avrupa kıtasından 7 ülke yer aldı.

FIFA dünya sıralamasında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:

1 - Belçika: 1832

2 - Brezilya: 1820

3 - Fransa 1779

4 - İtalya: 1750.52

5 - İngiltere: 1750.16

6- Arjantin: 1738

7 - İspanya: 1687

8 - Portekiz: 1681

9 - Meksika: 1672

10 - Danimarka: 1668

(Oğuzhan Ort/İHA)

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, İstanbul, Letonya, Ekim, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi - Son Dakika
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