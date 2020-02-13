Spor terim ailesinin acı günü - Son Dakika
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Spor terim ailesinin acı günü

7 saat önce

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) -Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine, Terim ve ailesi ile yakınlarının yanı sıra, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Hakan Balta, Arda Turan ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti.

Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Spor terim ailesinin acı günü

Fulya Terim, Aksu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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