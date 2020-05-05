SPOR TMF, motosiklet tutkunlarını kan bağışına davet etti - Son Dakika

SPOR TMF, motosiklet tutkunlarını kan bağışına davet etti

İSTANBUL DHA

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), kan bağışının azalmasına dikkat çekmek amacıyla kulüpleriyle birlikte destek olmak için çağrıda bulundu.

Yeni tip koronavirus (COVID-19) salgını nedeniyle ülkemizde Türk Kızılay'a yapılan kan bağışlarının azalması üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu, sporcuları, hakemleri, eğitmenleri, mekanikerleri ve gönüllüleriyle birlikte kan bağışı seferberliği başlattı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyona bağlı spor kulüpleriyle birlikte her koşulda milletimize hizmet etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başkan Uçar, Tüm dünyaya olduğu gibi ülkemize de zor günler yaşatan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'a yapılan kan bağışlarında bir düşüş yaşandığı bir gerçek. Bu noktada ülkemizdeki 4 milyonu aşkın motosiklet tutkununa bir çağrıda bulunuyoruz ve Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak, Sensiz Olmaz! Kan Ver, Hayat Kurtar sloganıyla motosiklet ailesini kan bağışı yapmaya davet ediyoruz dedi.