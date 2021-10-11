Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin: "Bayrağımızı Balkanlarda dalgalandırdığım için çok mutluyum" - Son Dakika

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında Genç Erkekler kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Torku Şekersporlu Ali İhsan Eğin, "Türk bayrağımızı Balkanlarda dalgalandırdım. Aşırı mutluyum. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen Onursal Başkanımız Sayın Recep Konuk'a ve Torku Şekerspor'a teşekkür ediyorum." dedi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Torku Şekerspor takımından Ali İhsan Eğin, Genç Erkekler kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.

Slovenya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek ve Türkiye'den takımların katıldığı ve zorlu etapların yer aldığı şampiyonada Torku Şekersporlu sporcuların ortaya koyduğu mücadele bütün kesimler tarafından takdir edildi. Büyük ve genç kategorilerin aynı anda start aldığı müsabakaya 70 sporcu katıldı.

"Şampiyonluğumu Torku Şekerspor'a borçluyum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali İhsan Eğin, "Torku Şekerspor benim yuvam. Spor hayatıma Çumra'da başladım, daha sona Torku Şekerspor'a geldim ve bugün de Türk bayrağımızı Balkanlarda dalgalandırdım. Aşırı mutluyum. Şampiyonluğumu Torku Şekerspor'a borçluyum. Bu süreçte desteklerini eksik etmeyen Onursal Başkanımız Sayın Recep Konuk'a ve Torku Şekerspor'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Torku Şekerspor ve Milli Takım antrenörü İsmail Uğurlu da, "Torku Şekerspor olarak gençlerimizi sporun içinde tuttuk, biz bu gençlerimizi sporun içinde tutarken destek aldığımız kurumlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor Kulübü olarak gençlere yönelik bir çalışma yürüttük. Onursal Başkanımız Recep Konuk'un vizyonu doğrultusunda kendi evlatlarımızı, alt yapıdan alarak profesyonelliğe taşıyalım fikri ile yola çıktık." açıklamasında bulundu.

Başarıların gelmeye devam edeceğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Balkan Şampiyonasında da bunu gördük. Zorlu parkurların yer aldığı zirve finişinde kar yağışının olduğu yarışları geçerek Torku Şekerspor'dan sporcumuz Ali İhsan Eğin, finiş çizgisini ilk gecen isim olmayı başardı ve şampiyon oldu. Konyalı gençlerden oluşturduğunuz takımımız bu sene büyükler kategorisi yarışlarında boy gösterecekler ve aldıkları sonuçlarla da Türk bisikletinin geleceği için umut vadettiğini göstermiş oldular.

İnşallah gelecek yıl, Torku Şekerspor olarak, bu gençlerimizi profesyonel statüye çıkarıp, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yer aldıracağız. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yeni başarılara imza atacağız. Bu çerçevede tekrar Onursal Başkanımız Recep Konuk'a şükranlarımızı iletiyorum, bütün sporcularımızı da gayretlerinden, ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum."