Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig Ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile Yollar Ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig Ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile Yollar Ayrıldı.

4 dakika önce

IHAAW145923-SPO/12-03-2019- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig Ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile Yollar Ayrıldı., System.String[]
IHAAW145923-SPO/12-03-2019

- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. 12.03.2019 14: 59: 23 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Spor
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