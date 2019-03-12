Spor Toto 1. Lig Ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile Yollar Ayrıldı.
4 dakika önce
IHAAW145923-SPO/12-03-2019- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.
IHAAW145923-SPO/12-03-2019
- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. 12.03.2019 14: 59: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 Kaynak: İHA
İstanbulspor Fatih Tekke ile Yollarını Ayırdı
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