Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-Beyazlılar aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Mehmet Çekiç xx, Abdullah Polat xx, Çiğdem Çekiç xxx


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Sermet Kayaş xxx, Ümit Kale xx. Çağatay Polatdemir xx, Sedat Burak Altay xx, İsmet Yazgan xxx, Can Ölçer xxx, Süleyman Öztürk xx, Ramazan Durdu xx, Emre Özden xxx, Tugay Aydoğan xx


Sorgun Belediyespor: Kadir Kaan Yalçın x, Serdar Güleşce xx, Yiğit Köse xx, Yasin Akyol xx, Muhammet Çetin Polat xx, Abdullah Sönmez xx, Abdulkadir Özdemir xx, Onurcan Şenkartal xx, Ertuğrul Yalman xx, Bayram Erkek xx, Atakan Mehmet Kömürlü xx


Goller: Melik Sermet Kayaş Dk. 34,Emre Özden Dk.50 (Yahyalıspor), Dk.17 Ertuğrul Yalman (Sorgun Belediyespor) - KAYSERİ

Sorgun Belediyespor, Yozgat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
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