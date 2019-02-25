Son Dakika Haberleri: Spor Toto Elit Akademi U17 Ligi

Spor Toto Elit Akademi U17 Ligi

40 dakika önce

Spor Toto Elit Akademi U17 Liginin 23.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

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Spor Toto Elit Akademi U17 Liginin 23.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık sonuçla kazanan deplasman ekibi Atiker Konyaspor oldu.

Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç *** Murat Yakut ** Bekir Karaman *** 4.Hakem Hakan Çam

İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Onur Can Özdemir xx, Recep Perişik x, Ahmet Emre Çöllü x, Abüllatif Mat x, Erden Tomarza x, Hasan Orhan x, Muammer Emre Çelik x, Eren Kurt x, Yunus Ayata x, Semir Emir Erdoğan x, Esat Can Yıldırım x

Atiker Konyaspor U17: Furkan Şimşek xxx, Mehmet Oğuzhan Tarım xxx, Fatih Mankır xxx, Mücahit Kaya xxx, Murat Seyman xxx, Yunus Emre Akar xxx, Emre Avşar xxx, Ali Karakaya xxx, Kemal Aleçakır xxx, Ömer Faruk Sağmen xxx, Tuğrul Cankaya xxx

Goller: Kemal Aleçakır, dk 60, Ömer Faruk Sağmen dk 75 (Atiker Konyaspor U17) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:52 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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