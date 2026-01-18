Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, İbrahim Ünal
Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, Camejo, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, Orçun Ergün)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Marttilla)
Setler: 25-19, 25-27, 25-23, 25-23
Süre: 126 dakika (24, 32, 36, 34)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 9. galibiyetini alırken, sarı-lacivertli takım 7. mağlubiyetini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Spor Toto Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?